Арестович рассказал, сколько российских армий уже уничтожено украинскими силами

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович обратился к украинскому народу по поводу актуальной ситуации на фронте. Также Арестович привел в не самом обычном виде данные касательно потерь противника. На данный момент ВСУ уничтожили 4 армии из 10, находящихся на территории Украины.

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"Военное-политическое руководство страны контролирует ситуацию. Противник почти потерял возможность атаковать".