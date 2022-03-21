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Арестович рассказал, сколько российских армий уже уничтожено украинскими силами

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Арестович рассказал, сколько российских армий уже уничтожено украинскими силами

ОП

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Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович обратился к украинскому народу по поводу актуальной ситуации на фронте. Также Арестович привел в не самом обычном виде данные касательно потерь противника. На данный момент ВСУ уничтожили 4 армии из 10, находящихся на территории Украины.

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"Военное-политическое руководство страны контролирует ситуацию. Противник почти потерял возможность атаковать".

"Он ведет тактические действия, накапливает резервы, но наши войска громят их артиллерией, ракетами и авиацией. Ночью ВСУ атаковали, враг атаковал в ответ, но по сравнению с нашими ударами – их удары были маленькие и нестрашные".

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В статье: война с Россией Алексей Арестович ВСУ
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