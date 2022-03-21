Россияне выстрелили Буком из двора школы под Киевом. Правый сектор засек и уничтожил врага – ВИДЕО
Очень эффектно
Журналист Юрий Бутусов опубликовал ВИДЕО, показывающее эффектную и эффективную работу 1-й добровольческой штурмовой роты Героя Украины Дмитрия Коцюбайло под Киевом.
"Российский ЗРК Бук-М2 производит пуск по украинскому беспилотнику и сразу получает поражение от украинских пушек", - пишет Бутусов. На видео хорошо видно, что Бук расположен на стадионе возле школы. При этом удар украинской артиллерии приходит точно в цель.
Заметим, что добровольческое подразделение Коцюбайло входит в Правый сектор.
По данным Генштаба, с начала войны Украинской Армией было уничтожено 45 единиц ПВО россии.
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