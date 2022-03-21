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ВСУ отбили наступление россиян на Бровары под Киевом

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Враг не пройдет и будет уничтожен

ВСУ отбили наступление россиян на Бровары под Киевом

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в оперативной сводке от 12:00 21 марта сообщил, что российские войска снова попытались атаковать Бровары, являющиеся городом-спутником Киева.

«При попытке осуществления наступления в направлении Броваров противник понес значительные потери и был остановлен. Предпринимает попытки провести мероприятия по восстановлению боеспособности и инженерного оборудования занятых рубежей», говорится в сообщении Генштаба.

Что касается других участков фронта, то на Волынском, Полесском и Сиверском направлениях противник пытается организовать инженерное оборудование позиций для ведения позиционной обороны, восстановить логистическое обеспечение своих подразделений.

В направлении Чернигова враг наступательных действий не проводил. Продолжил коварно обстреливать позиции подразделений Вооруженных Сил Украины и густонаселенные районы города.

На слобожанском направлении активных наступательных действий враг не ведет. Продолжает блокировку города Сумы. Наличными силами пытается блокировать город Харьков, оказывает огневое влияние по оборонным рубежам и гражданской инфраструктуре украинских городов Харькова и Чугуева.

Оккупанты продолжают прилагать значительные усилия по установлению контроля над городом Изюм, в указанном районе проводится рассредоточение войск. Противник пытается усилить группировку, обустраивает полосу опорных пунктов.

На Донецком направлении враг ведет штурмовые действия и проводит огневые налеты по всей линии столкновения. Пытался прорвать оборону позиций наших войск на Авдеевском направлении, успеха не имел, понес потери и отступил.

На Южнобужском направлении противник пытается удержать ранее занятые рубежи, осуществляет меры по восстановлению боеспособности, пополнению запасов.

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В статье: война с Россией
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