В Херсоне оккупанты открыли огонь на мирном митинге – несколько гражданских получили ранения
Отдельный котел в аду для орков уже приготовлен
МОСТ
Оккупанты открыли огонь, применили газовые и светошумовые гранаты для разгона мирного митинга в центре украинского города Херсон. Орки открыли огонь по местным жителям на площади Свободы, хотя люди просто вышли на мирную демонстрацию.
Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – кафиры стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.
Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.
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