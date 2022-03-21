УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Херсоне оккупанты открыли огонь на мирном митинге – несколько гражданских получили ранения
В тренде

В Херсоне оккупанты открыли огонь на мирном митинге – несколько гражданских получили ранения

Общие новости
(1 голосов)

Отдельный котел в аду для орков уже приготовлен

В Херсоне оккупанты открыли огонь на мирном митинге – несколько гражданских получили ранения

МОСТ

Новина українською

Оккупанты открыли огонь, применили газовые и светошумовые гранаты для разгона мирного митинга в центре украинского города Херсон. Орки открыли огонь по местным жителям на площади Свободы, хотя люди просто вышли на мирную демонстрацию.

Читайте такжеГенштаб ВСУ: кремль недоволен тем, что в Херсоне не удалось создать "ХНР". Нет картинки для пропаганды

Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – кафиры стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.

Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Херсон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Extrim4ik (Extreme)
21.03.2022 в 15:23
Российские: Пи! - та та тата; Да! - та та тата; Ра! - та та тата; Сы! - та та тата" П#-д#-р#-сы! П#-д#-р#-сы!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...