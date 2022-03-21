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Путин отказался встречаться с Зеленским

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(1 голосов)

Еще сам будет просить

Путин отказался встречаться с Зеленским

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский постоянно отмечает то, что он готов встретиться с президентом россии владимиром путиным (хуйлом), чтобы завершить войну. Впрочем, для переговоров нужно согласие обеих сторон, а кремлевский карлик отказывается.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя возможность встречи хутина с Зеленским, заявил, что "им пока нечего будет фиксировать, нет договоренностей".

При этом Песков, также попавший под западные санкции, заявил, что "степень продвижения на переговорах, пожалуй, не такая, как хотелось бы и не такая, как требует динамика развития ситуации для украинской стороны".

"Российская сторона демонстрирует значительно большую готовность работать быстро и содержательно, чем переговорщики с украинской стороны", - считает Песков.

Он также подчеркнул, что прекращения огня в ходе переговоров между сторонами не последует.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
21.03.2022 в 15:38
ФСБ ссытся перед КВН...
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