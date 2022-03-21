Президент Украины Владимир Зеленский постоянно отмечает то, что он готов встретиться с президентом россии владимиром путиным (хуйлом), чтобы завершить войну. Впрочем, для переговоров нужно согласие обеих сторон, а кремлевский карлик отказывается.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя возможность встречи хутина с Зеленским, заявил, что "им пока нечего будет фиксировать, нет договоренностей".

При этом Песков, также попавший под западные санкции, заявил, что "степень продвижения на переговорах, пожалуй, не такая, как хотелось бы и не такая, как требует динамика развития ситуации для украинской стороны".

"Российская сторона демонстрирует значительно большую готовность работать быстро и содержательно, чем переговорщики с украинской стороны", - считает Песков.

Он также подчеркнул, что прекращения огня в ходе переговоров между сторонами не последует.