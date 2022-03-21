Путин отказался встречаться с Зеленским
Еще сам будет просить
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский постоянно отмечает то, что он готов встретиться с президентом россии владимиром путиным (хуйлом), чтобы завершить войну. Впрочем, для переговоров нужно согласие обеих сторон, а кремлевский карлик отказывается.
Его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя возможность встречи хутина с Зеленским, заявил, что "им пока нечего будет фиксировать, нет договоренностей".
При этом Песков, также попавший под западные санкции, заявил, что "степень продвижения на переговорах, пожалуй, не такая, как хотелось бы и не такая, как требует динамика развития ситуации для украинской стороны".
"Российская сторона демонстрирует значительно большую готовность работать быстро и содержательно, чем переговорщики с украинской стороны", - считает Песков.
Он также подчеркнул, что прекращения огня в ходе переговоров между сторонами не последует.
Популярное сейчас
- Селезнев: Это была моя большая ошибка, что я работал в россии
- Кадры разрушений – словно из фильма-катастрофы. От удара по киевскому ТРЦ погибло 8 человек
- Позор Реала в Эль Класико, дебют Монзуль в Серии А, поддержка Бекхэма. Главные новости за 20 марта
- Мариупольский металлургический гигант из корпорации Рината Ахметова разрушен без возможности восстановления
- Известные украинские рок-музыканты записали совместную композицию о войне
- Святослав Вакарчук спел Червону Руту вместе с харьковчанами и мэром города в метро