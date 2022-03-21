Российский бомбардировщик залетел в воздушное пространство Польши - журналист
Играют с огнем
Известный журналист Юрий Бутусов сообщил, что в понедельник, 21 марта в 13:15 российский истребитель- бомбардировщик пролетел над украинской Волынью и зашёл в воздушное пространство Республики Польша.
"Информация подтверждена данными радаров, наши союзники также зафиксировали пролёт. Инцидент произошёл сразу после заявления руководства Польши о возможном направлении польских миротворцев в Украину для обеспечения безопасности мирных жителей. Россия провоцирует столкновения с вооруженными силами НАТО", - написал Бутусов.
Ранее заместитель министра иностранных дел россии сергея лаврова, сергей рябков, рассказал о том, что мордор собирается обстреливать колонны с помощью для Украины от союзников. Заметим, что значительная часть помощи идет именно через Польшу.
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