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Российский бомбардировщик залетел в воздушное пространство Польши - журналист

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(2 голосов)

Играют с огнем

Российский бомбардировщик залетел в воздушное пространство Польши - журналист

Новина українською

Известный журналист Юрий Бутусов сообщил, что в понедельник, 21 марта в 13:15 российский истребитель- бомбардировщик пролетел над украинской Волынью и зашёл в воздушное пространство Республики Польша.

"Информация подтверждена данными радаров, наши союзники также зафиксировали пролёт. Инцидент произошёл сразу после заявления руководства Польши о возможном направлении польских миротворцев в Украину для обеспечения безопасности мирных жителей. Россия провоцирует столкновения с вооруженными силами НАТО", - написал Бутусов.

Ранее заместитель министра иностранных дел россии сергея лаврова, сергей рябков, рассказал о том, что мордор собирается обстреливать колонны с помощью для Украины от союзников. Заметим, что значительная часть помощи идет именно через Польшу.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (5)
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чалагач (Киев)
21.03.2022 в 17:38
бутусув сообщает?? -ця мерзота тільке провокувати може..тварина через яку загинули не мало українських солдатів.
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0
0
KadimXa (Харьков)
21.03.2022 в 16:34
Ссыкуны
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
21.03.2022 в 16:19
Турки в таких случаях сбивали, не церемонились.
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+4
0
aleks68
21.03.2022 в 16:04
они не остановятся пока не получат по зубам
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+2
-1
avatar
Extrim4ik (Extreme)
21.03.2022 в 16:22
Бл, - промазал и - поставил...Полностью согласен.В Хорватию - типа "случайно" залетела какая-то ху#та российская, в Турцию, - тоже "случайно", ещё куда то - "случайно", в Польшу - тоже. Пока эти "случайности" не остановят, автор этих "случайностей" будет приносить всё больше и больше вреда и Украине, и в целом, всей Европе, миру...
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+3
0

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