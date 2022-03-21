Назад в каменный век. В России официально запрещают Facebook и Instagram
Правда русским не нужна.
Тверской суд города москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность в эрефии.
Компания Meta владеет рядом крупнейших соцсетей и мессенджеров - Facebook, Instagram и WhatsApp.
На сегодняшний день, власти рф претензий не имеют только к последним, поскольку у WhatsApp отсуствует "функция по публичному распространению информации".
Впрочем, отмечается, что людей не планируют наказывать за попытки обхода блокировок.
Вся компания Meta Platforms Inc. признана экстремистской организацией, но часть ее продуктов разрешены.
Детельность соцсетей запрещена на территории недогосударства, но пользоваться ими не наказуемо.
Вроде бы все максимально по-идиотски - абсолютно в духе рф.
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