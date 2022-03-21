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13 стран подписали совместное заявление о необходимости модернизации ПВО Украины

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Прибалты, американцы, грузины и британцы среди них

13 стран подписали совместное заявление о необходимости модернизации ПВО Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Тринадцать стран подписали совместное заявление по модернизации украинской противовоздушной обороны. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Среди подписантов Чехия, Эстония, Польша, Франция, Грузия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция, Великобритания, США.

"В тексте заявления говорится, что все эти страны с нами и стоят за нас. Представители разных стран мира требуют решительных действий по установлению мира в Украине. А именно:

Поддерживать военную и гражданскую оборону Украины - обеспечить защиту воздушного пространства и прекратить передвижение вражеской техники на территории Украины. Это можно сделать с помощью поставки противотанкового и противовоздушного оружия.

Оказать гуманитарную помощь - обеспечить доставки продуктов и лекарств в украинские города, которые обстреливают и бомбардируют; спасти раненых и беженцев.

Защитить украинские ядерные объекты, которые представляют угрозу для всех соседних государств. Важно, чтобы Россия признала свою ответственность за соблюдение Женевских конвенций", - написал Стефанчук.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
21.03.2022 в 17:02
Американцы подписали, но польские МиГи не дают...
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