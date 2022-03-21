Популярный украинский исполнитель представил новую композицию о войне. ВИДЕО

Война никогда не ломала украинских деятелей искусства, а только вдохновляла поэтов, художников и музыкантов на новые произведения, которые люди будут вспоминать еще много лет.

Исключением не стала и война с восточными фашистами.

Мы уже стали свидетелями нескольких сильных композиций от известных украинских музыкантов.

ТНМК и Kozak System презентовали новую песню "Мамо" .

Саша Чемеров ("Дімна Суміш", The Gitas) та Женя Галич (O.Torvald) выстрелили треком "Досить" .

Святослав Вакарчук не записывал песен, но дал целый концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала .

И вот новая композиция от молодого и набирающего популярность исполнителя SKOFKA под названием "ОЙ НА ОЙ".

Видео уже влетело в тренды украинского YouTube, собрав более 200 тысяч просмотров за три дня.

Стоит послушать.