УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Популярный украинский исполнитель представил новую композицию о войне. ВИДЕО
В тренде

Популярный украинский исполнитель представил новую композицию о войне. ВИДЕО

Общие новости
(1 голосов)

Стоит обратить внимание.

Популярный украинский исполнитель представил новую композицию о войне. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Anastasia Vlasova

UA-Футбол
Новина українською

Война никогда не ломала украинских деятелей искусства, а только вдохновляла поэтов, художников и музыкантов на новые произведения, которые люди будут вспоминать еще много лет.

Исключением не стала и война с восточными фашистами.

Мы уже стали свидетелями нескольких сильных композиций от известных украинских музыкантов.

ТНМК и Kozak System презентовали новую песню "Мамо".

Саша Чемеров ("Дімна Суміш", The Gitas) та Женя Галич (O.Torvald) выстрелили треком "Досить".

Святослав Вакарчук не записывал песен, но дал целый концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала.

И вот новая композиция от молодого и набирающего популярность исполнителя SKOFKA под названием "ОЙ НА ОЙ".

Видео уже влетело в тренды украинского YouTube, собрав более 200 тысяч просмотров за три дня.

Стоит послушать.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...