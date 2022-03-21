Популярный украинский исполнитель представил новую композицию о войне. ВИДЕО
Стоит обратить внимание.
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Anastasia Vlasova
Война никогда не ломала украинских деятелей искусства, а только вдохновляла поэтов, художников и музыкантов на новые произведения, которые люди будут вспоминать еще много лет.
Исключением не стала и война с восточными фашистами.
Мы уже стали свидетелями нескольких сильных композиций от известных украинских музыкантов.
ТНМК и Kozak System
Саша Чемеров ("Дімна Суміш", The Gitas) та Женя Галич (O.Torvald)
Святослав Вакарчук не записывал песен, но
И вот новая композиция от молодого и набирающего популярность исполнителя SKOFKA под названием "ОЙ НА ОЙ".
Видео уже влетело в тренды украинского YouTube, собрав более 200 тысяч просмотров за три дня.
Стоит послушать.
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