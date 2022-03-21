Украинские защитники сбили на Харьковщине еще один истребитель врага
Также были сбиты два беспилотника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вооруженные силы Украины сбили еще один истребитель так называемой российской так называемой федерации под Чугуевом. Об этом на своей странице в телеграм сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"После загорания на низкий высоте - тот упал со стороны российской федерации.
Также утром в Харьковском районе на территории, которая временно контролируется оккупантами, мобильная группа сил специальных операций ВСУ сбила два российских беспилотных аппарата "Орлан".
Благодаря работе нашей противовоздушной обороны уже несколько дней над Харьковом не фиксируем авиации российского врага", - написал Синегубов.
Ранее мы сообщали, что легендарный британский футболист Дэвид Бекхэм
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