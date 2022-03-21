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Украинские защитники сбили на Харьковщине еще один истребитель врага

Общие новости
(2 голосов)

Также были сбиты два беспилотника

Украинские защитники сбили на Харьковщине еще один истребитель врага

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вооруженные силы Украины сбили еще один истребитель так называемой российской так называемой федерации под Чугуевом. Об этом на своей странице в телеграм сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"После загорания на низкий высоте - тот упал со стороны российской федерации.

Также утром в Харьковском районе на территории, которая временно контролируется оккупантами, мобильная группа сил специальных операций ВСУ сбила два российских беспилотных аппарата "Орлан".

Благодаря работе нашей противовоздушной обороны уже несколько дней над Харьковом не фиксируем авиации российского врага", - написал Синегубов.

Ранее мы сообщали, что легендарный британский футболист Дэвид Бекхэм отдал свой инстаграм женщине-врачу из Харькова.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
21.03.2022 в 17:00
Надіюсь що пілот подох.
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