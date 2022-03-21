Защитники Мариуполя отправили на дно российский катер
Город не сдаётся
Фото: полк Азов
Вооруженные силы Украины продолжают держать героическую оборону Мариуполя.
Как сообщает полк "Азов" на своей странице в телеграм, за минувшие сутки бойцами был потоплен вражеский патрульный катер проекта 03160 "Раптор".
Кроме того, было уничтожено 2 танка врага и 17 единиц живой силы оккупанта. Захвачено трофейное вооружение врага: РПГ-30, ПТУР "Фагот", АГС-17, крупнокалиберний пулемет "Корд", РПВ "Шмель".
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