Защитники Мариуполя отправили на дно российский катер

Вооруженные силы Украины продолжают держать героическую оборону Мариуполя.

Как сообщает полк "Азов" на своей странице в телеграм, за минувшие сутки бойцами был потоплен вражеский патрульный катер проекта 03160 "Раптор".

Кроме того, было уничтожено 2 танка врага и 17 единиц живой силы оккупанта. Захвачено трофейное вооружение врага: РПГ-30, ПТУР "Фагот", АГС-17, крупнокалиберний пулемет "Корд", РПВ "Шмель".