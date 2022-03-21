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  3. Страна 404. Рашистские пираты закрашивают на своих кораблях названия и бортовые номера
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Страна 404. Рашистские пираты закрашивают на своих кораблях названия и бортовые номера

Общие новости
(2 голосов)

Другого от них и ожидать не надо было

Страна 404. Рашистские пираты закрашивают на своих кораблях названия и бортовые номера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Так называемые военные российской педерации, которых презирают даже на россии, решили перейти к откровенно пиратским методам войны.

Пираты под триколором зарисовывают на своих кораблях названия и бортовые номера. В Генштабе предупреждают, что это может быть подготовкой к будущим провокациям, которые касаются гражданских судов с последующим обвинянием в них украинских военных кораблей.

Напомним, что фашисты под предлогом фейковой контртеррористической операции заблокировали работу украинских портов. Обстреляли 4 гражданских судна. С одного из подбитых танкеров устроили экологическую бомбу. Захватывают и удерживают в плену гражданские грузовые суда. Также они препятствуют спасательным операциям - захватили одно поисково-спасательное судно и неоднократно угрожали применением оружия спасательным катерам, которые шли на помощь экипажам подбитых судов, информирует Генеральный штаб.

Ранее мы сообщали, что защитники Мариуполя отправили на дно российский катер.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
21.03.2022 в 18:41
А своє московитське нарєчіє чим зафарбують?
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