Так называемые военные российской педерации, которых презирают даже на россии, решили перейти к откровенно пиратским методам войны.

Пираты под триколором зарисовывают на своих кораблях названия и бортовые номера. В Генштабе предупреждают, что это может быть подготовкой к будущим провокациям, которые касаются гражданских судов с последующим обвинянием в них украинских военных кораблей.

Напомним, что фашисты под предлогом фейковой контртеррористической операции заблокировали работу украинских портов. Обстреляли 4 гражданских судна. С одного из подбитых танкеров устроили экологическую бомбу. Захватывают и удерживают в плену гражданские грузовые суда. Также они препятствуют спасательным операциям - захватили одно поисково-спасательное судно и неоднократно угрожали применением оружия спасательным катерам, которые шли на помощь экипажам подбитых судов, информирует Генеральный штаб.