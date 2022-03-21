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Зеленский - о ультиматумах рф: Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет автоматически выполнен

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Зеленский - о ультиматумах рф: Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет автоматически выполнен

president.gov.ua

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что наша страна не может выполнить ультматум, который ставит власть с банановой республики "РФ". Об этом он рассказал в интервью Суспільне | Новини.

"[Ультиматум] ни к чему не приведет, ни к какому результату. Вопрос не во мне, а в том, что люди и власть объединены. Мы все не сможем это сделать ультимативно. Украина не может выполнить ультиматум рф физически. Мы потеряли людей! Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет автоматически выполнен.

Например. "Отдайте нам Харьков, Мариуполь или Киев". Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни я, президент не можем это сделать. И это мы видим в оккупированных городах: Мелитополе, Бердянске. Когда они заходили, люди им не отдают [власть]. Они [орки] поднимают флаг, люди снимают. Убили одного, люди спрятались, но в ночь пришли и сняли флаг. Вы хотите всех нас уничтожить? Поэтому мы можем выполнить ультиматум только когда нас не будет", - сказал Зеленский.

Напомним, что руководители банановой республики "РФ" настаивают, что Украина должна признать независимость ОРДЛО и отказаться от Крыма.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
21.03.2022 в 18:58
Пуйло думало за 3 дня всё себе захапать, пыталось сделать всё, как выгодно будет ему и его подстилкам...Сейчас оно думает, что его ультиматумы - это законы, тип обязательны к соблюдению, выполнению... НО, не тут то было... Оно глубоко и сильно ошибается... Да, оно и дальше будет гробить украинский народ, украинскую страну, НО, этим ещё больше оно наживает себе врагов, вгоняет свою страну РФ в глубокий кризис, со временем это и обычные люди РФ всё больше и больше будут чувствовать... Мировая война в таком случае тоже возможна... У правителей других стран тоже нервы не железные....
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