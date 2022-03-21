"Думал, что снится страшный сон". Полузащитник Металлиста 1925 рассказал о жизни под обстрелами

Полузащитник "Металлиста 1925" Дмитрий Крыськив в интервью сайту zbirna.com рассказал о том, как жил под обстрелами в Харькове.

О начале войны.

Думал, что снится страшный сон. Не верилось, что в 21-м веке нас могут разбудить выстрелы и взрывы…

Мы были с девушкой на съемной квартире, и сразу поняли, что нужно собирать вещи. До последнего надеялись, что это безумие прекратится, поэтому из Харькова сразу не уехали. Собрались с моей и ее семьей на одной квартире ближе к центру города, и сидели там около 10-ти дней (уже точно и не помню). Но когда прилетело в здание ОГА, поняли: "Пора бежать".

До вечера вроде бы все стихло, и мы немного успокоились. Все-таки это не так просто — покинуть родной город. Но потом два снаряда упали метрах в 200-х от нашего дома. Задрожали стены, и это был сигнал.