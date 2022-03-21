"Думал, что снится страшный сон". Полузащитник Металлиста 1925 рассказал о жизни под обстрелами
Покинул Харьков одним из последних в команде.
Фото: Металлист 1925
Полузащитник "Металлиста 1925" Дмитрий Крыськив в интервью сайту zbirna.com рассказал о том, как жил под обстрелами в Харькове.
О начале войны.
Думал, что снится страшный сон. Не верилось, что в 21-м веке нас могут разбудить выстрелы и взрывы…
Мы были с девушкой на съемной квартире, и сразу поняли, что нужно собирать вещи. До последнего надеялись, что это безумие прекратится, поэтому из Харькова сразу не уехали. Собрались с моей и ее семьей на одной квартире ближе к центру города, и сидели там около 10-ти дней (уже точно и не помню). Но когда прилетело в здание ОГА, поняли: "Пора бежать".
До вечера вроде бы все стихло, и мы немного успокоились. Все-таки это не так просто — покинуть родной город. Но потом два снаряда упали метрах в 200-х от нашего дома. Задрожали стены, и это был сигнал.
О выезде из города.
Около пяти утра отправились на железнодорожный вокзал, а в поезд, который следовал на Львов, попали примерно через 12 часов. Дорога была — тем еще испытанием. Кто-то посчитал, что в нашем вагоне поместилось 120 человек. Плюс животные — собаки, коты. Впрочем, как говорится, в тесноте — да не в обиде.
О том, что уехал последний.
После того как я уехал, связался со всеми футболистами Металлиста 1925, и они были уже в безопасных местах. Если такие в Украине, конечно, остались.
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