УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Думал, что снится страшный сон". Полузащитник Металлиста 1925 рассказал о жизни под обстрелами
В тренде

"Думал, что снится страшный сон". Полузащитник Металлиста 1925 рассказал о жизни под обстрелами

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Покинул Харьков одним из последних в команде.

"Думал, что снится страшный сон". Полузащитник Металлиста 1925 рассказал о жизни под обстрелами

Фото: Металлист 1925

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Металлиста 1925" Дмитрий Крыськив в интервью сайту zbirna.com рассказал о том, как жил под обстрелами в Харькове.

О начале войны.

Думал, что снится страшный сон. Не верилось, что в 21-м веке нас могут разбудить выстрелы и взрывы…

Мы были с девушкой на съемной квартире, и сразу поняли, что нужно собирать вещи. До последнего надеялись, что это безумие прекратится, поэтому из Харькова сразу не уехали. Собрались с моей и ее семьей на одной квартире ближе к центру города, и сидели там около 10-ти дней (уже точно и не помню). Но когда прилетело в здание ОГА, поняли: "Пора бежать".

До вечера вроде бы все стихло, и мы немного успокоились. Все-таки это не так просто — покинуть родной город. Но потом два снаряда упали метрах в 200-х от нашего дома. Задрожали стены, и это был сигнал.

О выезде из города.

Около пяти утра отправились на железнодорожный вокзал, а в поезд, который следовал на Львов, попали примерно через 12 часов. Дорога была — тем еще испытанием. Кто-то посчитал, что в нашем вагоне поместилось 120 человек. Плюс животные — собаки, коты. Впрочем, как говорится, в тесноте — да не в обиде.

О том, что уехал последний.

После того как я уехал, связался со всеми футболистами Металлиста 1925, и они были уже в безопасных местах. Если такие в Украине, конечно, остались.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист 1925 (Харьков) Дмитрий Крыськив
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...