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Убегают от войны. Российские военные переодеваются и гражданскими уезжают на Беларусь

Общие новости
(1 голосов)

Дезертирство в российской армии продолжается

Убегают от войны. Российские военные переодеваются и гражданскими уезжают на Беларусь

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Российские военные продолжают искать варианты, чтобы убежать из украинской земли.

По информации Генерального штаба ВСУ, в районе населенного пункта Гавронщина Макаровского района Киевской области, группа российских захватчиков завладела автомобилями местных жителей, переоделись в награбленную гражданскую одежду и выехали в сторону границы с республикой беларусь.

Ранее мы сообщали, что украинские защитники отбили атаку врага на Бровары.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
21.03.2022 в 19:22
Если это действительно правда, то такие российские ребята - Молорики... Верное решение
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