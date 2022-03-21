Убегают от войны. Российские военные переодеваются и гражданскими уезжают на Беларусь

Российские военные продолжают искать варианты, чтобы убежать из украинской земли.

По информации Генерального штаба ВСУ, в районе населенного пункта Гавронщина Макаровского района Киевской области, группа российских захватчиков завладела автомобилями местных жителей, переоделись в награбленную гражданскую одежду и выехали в сторону границы с республикой беларусь.