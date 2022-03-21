Санкции в действии. Два предприятия рф по ремонту танков прекратили работу из-за нехватки комплектующих

Российская армия испытывает острую потребность в ремонте и восстановлении военной техники и вооружении. По информации Генштаба ВСУ, в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства, приостановлена работа предприятий корпорации "Уралзавод" и Челябинского тракторного завода.

Указанные предприятия специализируются на изготовлении и ремонте танков, а также другой бронированной техники для нужд вооруженных сил российской федерации.

В то же время, на территории одного из населенных пунктов Запорожской области противник развернул пункт по ремонту бронетанковой техники с привлечением оборудования и рабочих оборонных предприятий российской федерации. На восстановлении находится до 20 единиц бронированной техники.