Санкции в действии. Два предприятия рф по ремонту танков прекратили работу из-за нехватки комплектующих
Начало конца для кремлевских уродов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Российская армия испытывает острую потребность в ремонте и восстановлении военной техники и вооружении. По информации Генштаба ВСУ, в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства, приостановлена работа предприятий корпорации "Уралзавод" и Челябинского тракторного завода.
Указанные предприятия специализируются на изготовлении и ремонте танков, а также другой бронированной техники для нужд вооруженных сил российской федерации.
В то же время, на территории одного из населенных пунктов Запорожской области противник развернул пункт по ремонту бронетанковой техники с привлечением оборудования и рабочих оборонных предприятий российской федерации. На восстановлении находится до 20 единиц бронированной техники.
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