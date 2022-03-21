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Санкции в действии. Два предприятия рф по ремонту танков прекратили работу из-за нехватки комплектующих

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Начало конца для кремлевских уродов

Санкции в действии. Два предприятия рф по ремонту танков прекратили работу из-за нехватки комплектующих

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Российская армия испытывает острую потребность в ремонте и восстановлении военной техники и вооружении. По информации Генштаба ВСУ, в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства, приостановлена работа предприятий корпорации "Уралзавод" и Челябинского тракторного завода.

Указанные предприятия специализируются на изготовлении и ремонте танков, а также другой бронированной техники для нужд вооруженных сил российской федерации.

В то же время, на территории одного из населенных пунктов Запорожской области противник развернул пункт по ремонту бронетанковой техники с привлечением оборудования и рабочих оборонных предприятий российской федерации. На восстановлении находится до 20 единиц бронированной техники.

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В статье: война с Россией
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