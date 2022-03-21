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Чернобаевка - русня 7:0. Украинские защитники в седьмой раз разбили врага на аэродроме под Херсоном

Общие новости
(4 голосов)

Можем повторить!

Чернобаевка - русня 7:0. Украинские защитники в седьмой раз разбили врага на аэродроме под Херсоном

Фото: twitter.com

UA-Футбол
Новина українською

Армия тупых российских солдат нашла в Херсонской области точку невозврата, с которой больше не возвращаются на фронт. Речь об аэродроме в Чернобаевке.

Как сообщает советник главы офиса Президента Украины Алексей Арестович, украинские защитники снова нанесли точный удар по позициям россиян здесь. Количество потерь пока неизвестно.

Напомним, что уже в седьмой раз ВСУ уничтожают вражескую технику в Чернобаевке с начала открытой войны. Последний раз это произошло 18 марта.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Party555 (Днепр)
21.03.2022 в 20:16
Больше убогую Люсю слушайте Местные не подтвердили
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