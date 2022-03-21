Чернобаевка - русня 7:0. Украинские защитники в седьмой раз разбили врага на аэродроме под Херсоном

Армия тупых российских солдат нашла в Херсонской области точку невозврата, с которой больше не возвращаются на фронт. Речь об аэродроме в Чернобаевке.

Как сообщает советник главы офиса Президента Украины Алексей Арестович, украинские защитники снова нанесли точный удар по позициям россиян здесь. Количество потерь пока неизвестно.