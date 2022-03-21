CNN: у российской армии нет главнокомандующего на войне в Украине
Воюют ради смерти
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Российская армия воюет в Украине без высшего командования. Об этом сообщает CNN, пообщавшись с нынешними и бывшими чиновниками из Министерства обороны США.
Подразделения российских округов, воюющих в Украине, работают независимо друг от друга, не координируя действия. Также у орков есть проблемы с коммуникацией: зачастую они используют обычные мобильные телефоны и другие незащищённые каналы связи. Бывали случаи, когда на запросы от американских журналистов российское Минобороны ссылалось на украинских коллег.
Напомним, что с начала военных действий ВСУ уже убили по меньшей мере
Президент банановой республики владимир путин настолько засекретил проведение этой "операции", что даже его собственные генералы до последнего не понимали цель миссии. На данный момент кремль пытается наладить вопросы с логистикой, а также подтянуть резервы, положившись на иностранных наёмников.
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