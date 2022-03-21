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CNN: у российской армии нет главнокомандующего на войне в Украине

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Воюют ради смерти

CNN: у российской армии нет главнокомандующего на войне в Украине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Российская армия воюет в Украине без высшего командования. Об этом сообщает CNN, пообщавшись с нынешними и бывшими чиновниками из Министерства обороны США.

Подразделения российских округов, воюющих в Украине, работают независимо друг от друга, не координируя действия. Также у орков есть проблемы с коммуникацией: зачастую они используют обычные мобильные телефоны и другие незащищённые каналы связи. Бывали случаи, когда на запросы от американских журналистов российское Минобороны ссылалось на украинских коллег.

Напомним, что с начала военных действий ВСУ уже убили по меньшей мере шесть российских генералов. У россиян большие проблемы с командованием и контролем ситуации на всех этапах. В том числе это связано с действиями Украинских защитников.

Президент банановой республики владимир путин настолько засекретил проведение этой "операции", что даже его собственные генералы до последнего не понимали цель миссии. На данный момент кремль пытается наладить вопросы с логистикой, а также подтянуть резервы, положившись на иностранных наёмников.

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В статье: война с Россией
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