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Зеленский - о компромиссах с рф: Изменения могут быть историческими, мы придем к референдуму

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Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов

Зеленский - о компромиссах с рф: Изменения могут быть историческими, мы придем к референдуму

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что итогом переговоров между Украиной и банановой республикой "РФ" может стать всеукраинский референдум по всем спорным вопросам. Его слова цитирует Суспільне | Новини.

"Ответ же очень прост. Мы все уже понимаем. Нас не берут [в НАТО], потому что боятся Россию. Вот и все. И нам надо успокоиться, сказать что, "окей, другие гарантии безопасности". Есть страны НАТО, которые хотят быть гарантами безопасности, которые, к сожалению, не могут нам ввести стопроцентное членство в Альянсе, но готовы делать все то, что должен был бы делать альянс, если бы мы были членами альянса. И я считаю, что это нормальный компромисс.

Я объяснял всем переговорным группам; когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут - это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией. Поэтому в любом случае я готов на все, если моя этот ход будет с нашим народом", - сказал Зеленский.

Напомним, что в Конституции Украины закреплено движение нашего государства в НАТО, в то же время принимать нас Альянс не спешит. Кроме того, банановая республика "РФ" требует признания независимости территорий ОРДЛО.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (3)
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Extrim4ik (Extreme)
21.03.2022 в 21:02
Ясно понятно. Ждём, что в итоге будет дальше...
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Zelo (Дніпро)
21.03.2022 в 20:57
Фраер заднюю включает?
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Alex-696 (Немирів)
21.03.2022 в 20:42
вова, іди в дупу, референдуми в Україні не мають законної сили. НАТО, і ніяких "інших гарантій". Проводь реформи і буде тобі НАТО, не бреши.
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