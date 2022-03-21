Зеленский - о компромиссах с рф: Изменения могут быть историческими, мы придем к референдуму
Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что итогом переговоров между Украиной и банановой республикой "РФ" может стать всеукраинский референдум по всем спорным вопросам. Его слова цитирует Суспільне | Новини.
"Ответ же очень прост. Мы все уже понимаем. Нас не берут [в НАТО], потому что боятся Россию. Вот и все. И нам надо успокоиться, сказать что, "окей, другие гарантии безопасности". Есть страны НАТО, которые хотят быть гарантами безопасности, которые, к сожалению, не могут нам ввести стопроцентное членство в Альянсе, но готовы делать все то, что должен был бы делать альянс, если бы мы были членами альянса. И я считаю, что это нормальный компромисс.
Я объяснял всем переговорным группам; когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут - это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией. Поэтому в любом случае я готов на все, если моя этот ход будет с нашим народом", - сказал Зеленский.
Напомним, что в Конституции Украины закреплено движение нашего государства в НАТО, в то же время принимать нас Альянс не спешит. Кроме того, банановая республика "РФ" требует признания независимости территорий ОРДЛО.
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