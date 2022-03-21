Фашисты обстреляли эвакуационную колонну, которая ехала из Мариуполя

Эвакуационная колонна, которая ехала с Мариуполя, сегодня была обстреляна российскими фашистами. Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух на своей странице в телеграм.

"Сегодня более 20 автобусов пытаются добраться зелеными коридорами. Очень непросто было пересечь линию столкновения, потому что шли обстрелы. Надеюсь, нам удастся вывезти людей и вернуть их в нормальные жизненные условия.

Сегодня тяжелый день, ведь опять страдают дети. Четыре ребенка доставлено в больницу. Трое детей попали под обстрел в бывшем Гуляйпильском районе, ныне Пологовском. Семьи ехали с Мариуполя, спасались. Один ребенок в тяжелом состоянии. Еще одна семья попала под обстрелы в селе Каменское, также ребенок в тяжелом состоянии.

Эти нелюди продолжают воевать с детьми. Но за все придется ответить. За каждого ребенка. За каждую жизнь", - написал Старух.