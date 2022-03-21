Фашисты обстреляли эвакуационную колонну, которая ехала из Мариуполя
Среди пострадавших есть дети
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Эвакуационная колонна, которая ехала с Мариуполя, сегодня была обстреляна российскими фашистами. Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух на своей странице в телеграм.
"Сегодня более 20 автобусов пытаются добраться зелеными коридорами. Очень непросто было пересечь линию столкновения, потому что шли обстрелы. Надеюсь, нам удастся вывезти людей и вернуть их в нормальные жизненные условия.
Сегодня тяжелый день, ведь опять страдают дети. Четыре ребенка доставлено в больницу. Трое детей попали под обстрел в бывшем Гуляйпильском районе, ныне Пологовском. Семьи ехали с Мариуполя, спасались. Один ребенок в тяжелом состоянии. Еще одна семья попала под обстрелы в селе Каменское, также ребенок в тяжелом состоянии.
Эти нелюди продолжают воевать с детьми. Но за все придется ответить. За каждого ребенка. За каждую жизнь", - написал Старух.
Популярное сейчас
- Братья Суркисы покинули Украину 26 февраля с 17 миллионами долларов
- Российский бомбардировщик залетел в воздушное пространство Польши - журналист
- Путин отказался встречаться с Зеленским
- Потрясающая точность попадания. ВСУ установили рекорд в эффективности использования Javelin
- Святослав Вакарчук спел Червону Руту вместе с харьковчанами и мэром города в метро
- Вокалистка знаменитого британского коллектива призвала жертвовать деньги на помощь Украине