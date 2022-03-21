Правительство Польши готовится к возможному вторжению со стороны России
С таким соседом надо быть начеку
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Правительство Польши начало усиленную подготовку к возможному вторжению России. Об этом в эфире 24 канала сказал посол Украины в Польше Андрей Дещица.
Но прежде всего Польша считает, что сначала нужно помочь Украине отбиться от наступления страны агрессора.
Добавим, что сегодня, 21-го марта, один из российских истребителей нарушил воздушное пространство Польши. Это связывают с попыткой москалей запугать поляков из-за их желания отправить в Украину миротворческий контингент. Добавим, что недавно Польша существенно увеличила свой оборонный бюджет.
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