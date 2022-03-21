УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Источник: Вероятность высадки десанта в Одессе низкая. У агрессора закончились морпехи
В тренде

Источник: Вероятность высадки десанта в Одессе низкая. У агрессора закончились морпехи

Общие новости
(1 голосов)

Ресурсы русни иссякают на всех направлениях

Источник: Вероятность высадки десанта в Одессе низкая. У агрессора закончились морпехи

UA-Футбол
Новина українською

Российские независимые военные исследователи Conflict Intelligence Team отмечают, что вероятность высадки в Одессе десанта крайне низка.

"Очевидно, все российские бригады морской пехоты, переброшенные в Украину, так или иначе задействованы в боях. Это, в свою очередь, означает, что для полноценного десанта силами хотя бы бригады придется либо в течение длительного времени перекидывать еще не задействованных морпехов, либо возвращать уже потрепанные БТГр в Крым из материковой Украины, или проводить высадку разношерстными силами из нескольких разных бригад",- цитирует исследователей УНИАН.

Напомним, что в акватории Черного моря недалеко от Одессы балансируют несколько кораблей российского флота, наполненные десантниками. По предварительным данным, РФ уже предприняла несколько попыток их высадки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...