Источник: Вероятность высадки десанта в Одессе низкая. У агрессора закончились морпехи

Российские независимые военные исследователи Conflict Intelligence Team отмечают, что вероятность высадки в Одессе десанта крайне низка.

"Очевидно, все российские бригады морской пехоты, переброшенные в Украину, так или иначе задействованы в боях. Это, в свою очередь, означает, что для полноценного десанта силами хотя бы бригады придется либо в течение длительного времени перекидывать еще не задействованных морпехов, либо возвращать уже потрепанные БТГр в Крым из материковой Украины, или проводить высадку разношерстными силами из нескольких разных бригад",- цитирует исследователей УНИАН.