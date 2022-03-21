Источник: Вероятность высадки десанта в Одессе низкая. У агрессора закончились морпехи
Ресурсы русни иссякают на всех направлениях
Российские независимые военные исследователи Conflict Intelligence Team отмечают, что вероятность высадки в Одессе десанта крайне низка.
"Очевидно, все российские бригады морской пехоты, переброшенные в Украину, так или иначе задействованы в боях. Это, в свою очередь, означает, что для полноценного десанта силами хотя бы бригады придется либо в течение длительного времени перекидывать еще не задействованных морпехов, либо возвращать уже потрепанные БТГр в Крым из материковой Украины, или проводить высадку разношерстными силами из нескольких разных бригад",- цитирует исследователей УНИАН.
Напомним, что в акватории Черного моря недалеко от Одессы балансируют несколько кораблей российского флота, наполненные десантниками. По предварительным данным, РФ уже предприняла несколько попыток их высадки.
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