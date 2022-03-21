США передадут украинской армии советские системы ПВО, - The Wall Street Journal

The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников пишет о том, что США готовы предоставить Украине системы противовоздушной обороны советского производства "Оса". Преимущество этого оружия – умение украинских военных работать с ним.

По данным издания, несколько десятилетий назад США секретно приобрели советские зенитно-ракетные комплексы, чтобы у американской разведки была возможность изучить их, а у военных – попрактиковаться в использовании.

The Wall Street Journal пишет, что образцы такого вооружения хранятся на военной базе Redstone Arsenal в Алабаме. Недавно там были замечены военно-транспортные самолеты Воздушных сил США.

В Пентагоне отказались прокомментировать изданию информацию о передаче Украине советских систем ПВО. Хотя Вашингтон официально и выступает против бесполетной зоны над Украиной, де-факто страна прилагает усилия для того, чтобы Украина могла защитить себя в воздухе, пишет The Wall Street Journal.