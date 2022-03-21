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Пентагон: У россии заканчиваются высокоточные ракеты

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Пентагон: У россии заканчиваются высокоточные ракеты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В оборонном ведомстве США сообщили, что россия столкнулась с нехваткой высокоточных ракет. У врага заканчивается вооружение, а оставшиеся ракеты - неисправны.

По словам одного из высокопоставленных представителей оборонного ведомства США, проблемы со снабжением высокоточными ракетами связаны с тем, что страна стала больше применять "тупые бомбы".

Также представитель Пентагона отметил, что россия использовала уже много крылатых ракет на сегодняшний день и было много случаев того, что эти боеприпасы не срабатывали. Некоторые из них не запускаются, не попадают в цель или взрываются во время контакта.

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Добавим, что в воскресенье, 20 марта, под сильный ракетный удар попала столица Украины Киев. Были разрушены торговый центр "Ретровиль" и жилые дома.

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В статье: война с Россией
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