Возле Ровно враг ударил четырьмя ракетами. Три из них были сбиты
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 21-го марта, в городе Ровно по меньшей мере семь раз объявлялась воздушная тревога. Во время одной из таких, как сообщает руководитель Ровенской ОВА Виталий Коваль, было зафиксировано четыре ракетных удара в Ровенском районе.
"С тремя ракетами наши ВСУ справились. Четвертая – возможные убытки и разрушения уточняются", - сказал Виталий Коваль.
Напомним, что ранее Пентагон сообщал о том, что у россии заканчиваются высокоточные ракеты, но остается опасность ударов "тупыми ракетами".
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