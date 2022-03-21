Возле Ровно враг ударил четырьмя ракетами. Три из них были сбиты

В понедельник, 21-го марта, в городе Ровно по меньшей мере семь раз объявлялась воздушная тревога. Во время одной из таких, как сообщает руководитель Ровенской ОВА Виталий Коваль, было зафиксировано четыре ракетных удара в Ровенском районе.

"С тремя ракетами наши ВСУ справились. Четвертая – возможные убытки и разрушения уточняются", - сказал Виталий Коваль.

Напомним, что ранее Пентагон сообщал о том, что у россии заканчиваются высокоточные ракеты, но остается опасность ударов "тупыми ракетами".