Российская пропагандистская газета опубликовала количество русских потерь в войне. Затем удалила и заявила о фейке
На ситуацию отреагировал советник главы Офиса президента
Российская пропагандистская газета "Комсомольская правда" в воскресенье, 20-го марта, опубликовала материал о российских потерях в войне с Украиной. Прирученное кремлевским режимом СМИ написало о 9861-м погибшем со стороны россии и еще 16 153-х раненых. Ссылаются пропагандисты на министерство обороны россии.
Однако уже через сутки материал с сайта убрали. Еще чуть позже "Комсомольская правда" попыталась объяснить такое свое поведение:
"21-го марта на сайте "Комсомольской правды" был взломан доступ к администраторскому интерфейсу и был сделан фейковый вброс в публикацию о ситуации вокруг спецоперации (с) на Украине.
Недостоверная ситуация была незамедлительно удалена".
Интересно, что скриншоты публикации активно распространились по Сети. На эту ситуацию отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк:
"Русское искусство лгать уже не помогает. Минобороны РФ было вынуждено официально признать, что в Украине погибло не 500 человек, а… 9861. Это много. Катастрофически много для российской пропаганды. И для российских матерей. И это только начало осознания их национальной катастрофы. Потому что в реальном мире погибших россиян почти вдвое больше.
Но это еще не все. Официальный представитель МО РФ Конашенков все это озвучил в деталях на страницах российской "Комсомольской правды". Но почти сразу из самых честных пропагандистских соображений произошло редактирование статьи и вычленение фрагмента массовой гибели военнослужащих РФ. Фрагмент "по данным Минобороны РФ, в ходе спецоперации в Украине ВС РФ потеряли убитыми 9861 человек, ранения получили 16153 человека…" просто исчез. И правильно, зачем современной Океании [отсылка к произведению писателя Оруэлла] знать хотя бы частичную правду.
Оригинал (был удален и затем отредактирован):
Ссылка ТУТ >>>
Архив (интернет все помнит):
Ссылки ТУТ >>> "
Напомним, что ранее россия на официальном уровне признавала пятьсот погибших российских военных в войне.
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