В новый пакет санкций ЕС против России не будет включен эмбарго на нефть и газ
Ибо некоторые члены ЕС не имеют твердой позиции
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На днях Европейский союз введет пятый пакет санкций против страны-агрессорки россии. Однако в нем не будет эмбарго на российские газ и нефть – то, что очень болезненно ударило бы по экономике страны, терроризирующей Украину, Европу и мир.
Причина – отсутствие жесткой позиции у некоторых членов ЕС. Есть государства, призывающие не спешить с принятием эмбарго. В частности, премьер-министр Венгрии публично сказал, что его страна никогда не поддержит подобные санкции. 5-й пакет будет содержать дополнительный перечень лиц, причастных к российской агрессии, к совершению военных преступлений, которые будут заведены под санкции, а также дополнительные экономические санкции.
Сейчас команда украинских дипломатов ведет переговоры со странами против эмбарго. На кону – мир не только в Украине, но и во всем мире.
Популярное сейчас
- Правительство Польши готовится к возможному вторжению со стороны России
- Братья Суркисы покинули Украину 26 февраля с 17 миллионами долларов
- Российский бомбардировщик залетел в воздушное пространство Польши - журналист
- Потрясающая точность попадания. ВСУ установили рекорд в эффективности использования Javelin
- Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО
- Святослав Вакарчук спел Червону Руту вместе с харьковчанами и мэром города в метро