В новый пакет санкций ЕС против России не будет включен эмбарго на нефть и газ

На днях Европейский союз введет пятый пакет санкций против страны-агрессорки россии. Однако в нем не будет эмбарго на российские газ и нефть – то, что очень болезненно ударило бы по экономике страны, терроризирующей Украину, Европу и мир.

Причина – отсутствие жесткой позиции у некоторых членов ЕС. Есть государства, призывающие не спешить с принятием эмбарго. В частности, премьер-министр Венгрии публично сказал, что его страна никогда не поддержит подобные санкции. 5-й пакет будет содержать дополнительный перечень лиц, причастных к российской агрессии, к совершению военных преступлений, которые будут заведены под санкции, а также дополнительные экономические санкции.

Сейчас команда украинских дипломатов ведет переговоры со странами против эмбарго. На кону – мир не только в Украине, но и во всем мире.