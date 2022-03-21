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В новый пакет санкций ЕС против России не будет включен эмбарго на нефть и газ

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Ибо некоторые члены ЕС не имеют твердой позиции

В новый пакет санкций ЕС против России не будет включен эмбарго на нефть и газ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

На днях Европейский союз введет пятый пакет санкций против страны-агрессорки россии. Однако в нем не будет эмбарго на российские газ и нефть – то, что очень болезненно ударило бы по экономике страны, терроризирующей Украину, Европу и мир.

Причина – отсутствие жесткой позиции у некоторых членов ЕС. Есть государства, призывающие не спешить с принятием эмбарго. В частности, премьер-министр Венгрии публично сказал, что его страна никогда не поддержит подобные санкции. 5-й пакет будет содержать дополнительный перечень лиц, причастных к российской агрессии, к совершению военных преступлений, которые будут заведены под санкции, а также дополнительные экономические санкции.

Сейчас команда украинских дипломатов ведет переговоры со странами против эмбарго. На кону – мир не только в Украине, но и во всем мире.

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В статье: война с Россией
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