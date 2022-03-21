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Война движется к тупику. Чиновник НАТО дал оценку российской агрессии

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Патовая ситуация

Война движется к тупику. Чиновник НАТО дал оценку российской агрессии

UA-Футбол
Новина українською

В процессе агрессии против Украины россия теряет инициативу. Сухопутные силы остаются в тупике, а боевые самолеты россии проигрывают воздушные сражения украинским визави. Об этом сказал высокопоставленный представитель разведки НАТО, пишет издание CNN.

Война близится к той стадии, когда будет тупик. Серия ошибок эрефии, по словам разведчика, может вызвать патовую ситуацию.

"Сдадутся ли украинцы? Нет. И они ясно дали понять, что не сдадутся. Так что же происходит, когда эти две силы наседают друг на друга таким образом?", - задался вопросом чиновник НАТО. Он считает, что эта ситуация чревата дальнейшей агрессией россии в виде артобстрелов и бомбардировок мирных городов.

По оценке НАТО, главной целью эрефии остается захват Киева и смена правительства, а также принуждение Украине к нейтральной позиции относительно НАТО и демилитаризации.

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В статье: война с Россией
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