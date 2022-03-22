Зеленский: У русских пилотов пустота вместо сердца. Вместо души. Вместо всего, что делает людей людьми

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам 26-го дня российского полномасштабного вторжения в Украину обратился к народу. Глава государства в очередной раз поблагодарил защитников страны, и в очередной раз отметил не человечность врага.

"В эти сутки российские войска нанесли удар "градами" по Житомирской области. Они получили достойный ответ. В Харьковской области под Чугуевым сбит очередной вражеский самолет. Наши военные уже насбивали столько российских самолетов и вертолётов, что остается только удивляться: что у их пилотов вместо ума? Неужели тоже пустота? Я сказал "тоже" не случайно, потому что пустота у них точно вместо сердца. Вместо души. Вместо всего, что делает людей людьми", – сказал Владимир Зеленский.

Также Зеленский вспомнил основные события дня: убийство 96-летнего заключенного концлагерей Бориса Романченко, зверства оккупантов в героическом Херсоне, о гуманитарных коридорах. Также президент анонсировал очередные обращения к европейским странам, среди которых ближайшим будет обращение к парламенту Италии.

"Это был день тяжелых событий. Трудных выводов. Но это был еще один день, который приближает нас к нашей победе. К миру для нашего государства. Слава Украине!", - сказал глава государства.

Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.