Зеленский: У русских пилотов пустота вместо сердца. Вместо души. Вместо всего, что делает людей людьми
Вечернее обращение к народу
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам 26-го дня российского полномасштабного вторжения в Украину обратился к народу. Глава государства в очередной раз поблагодарил защитников страны, и в очередной раз отметил не человечность врага.
"В эти сутки российские войска нанесли удар "градами" по Житомирской области. Они получили достойный ответ.
В Харьковской области под Чугуевым сбит очередной вражеский самолет. Наши военные уже насбивали столько российских самолетов и вертолётов, что остается только удивляться: что у их пилотов вместо ума? Неужели тоже пустота?
Я сказал "тоже" не случайно, потому что пустота у них точно вместо сердца. Вместо души. Вместо всего, что делает людей людьми", – сказал Владимир Зеленский.
Также Зеленский вспомнил основные события дня: убийство 96-летнего заключенного концлагерей Бориса Романченко, зверства оккупантов в героическом Херсоне, о гуманитарных коридорах. Также президент анонсировал очередные обращения к европейским странам, среди которых ближайшим будет обращение к парламенту Италии.
"Это был день тяжелых событий. Трудных выводов. Но это был еще один день, который приближает нас к нашей победе. К миру для нашего государства. Слава Украине!", - сказал глава государства.
Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.
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