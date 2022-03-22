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Зеленский: У русских пилотов пустота вместо сердца. Вместо души. Вместо всего, что делает людей людьми

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Вечернее обращение к народу

Зеленский: У русских пилотов пустота вместо сердца. Вместо души. Вместо всего, что делает людей людьми

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам 26-го дня российского полномасштабного вторжения в Украину обратился к народу. Глава государства в очередной раз поблагодарил защитников страны, и в очередной раз отметил не человечность врага.

"В эти сутки российские войска нанесли удар "градами" по Житомирской области. Они получили достойный ответ.

В Харьковской области под Чугуевым сбит очередной вражеский самолет. Наши военные уже насбивали столько российских самолетов и вертолётов, что остается только удивляться: что у их пилотов вместо ума? Неужели тоже пустота?

Я сказал "тоже" не случайно, потому что пустота у них точно вместо сердца. Вместо души. Вместо всего, что делает людей людьми", – сказал Владимир Зеленский.

Также Зеленский вспомнил основные события дня: убийство 96-летнего заключенного концлагерей Бориса Романченко, зверства оккупантов в героическом Херсоне, о гуманитарных коридорах. Также президент анонсировал очередные обращения к европейским странам, среди которых ближайшим будет обращение к парламенту Италии.

"Это был день тяжелых событий. Трудных выводов. Но это был еще один день, который приближает нас к нашей победе. К миру для нашего государства. Слава Украине!", - сказал глава государства.

Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.

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В статье: война с Россией
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