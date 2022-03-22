Генштаб подвел итоги суток: разбитые танки, БМП, авиация и другие вражеские субъекты
Постепенно двигаемся вперед
фото - фейсбук
Генеральный штаб ВСУ подвел итоги 26-х суток великой войны Украины с россией. Согласно оперативной информации с фронта, в ходе боевых действий враг временно удерживает сухопутный коридор с оккупированным Крымом и блокирует выход к Азовскому морю.
"В связи с большими безвозвратными и санитарными потерями личного состава (в том числе и командного звена), в вооруженных силах российской федерации приостановлено плановое увольнение с военной службы офицеров, прапорщиков и сержантов.
Военно-политическое руководство российской федерации осуществляет агрессивную пропагандистскую деятельность, направленную на военнослужащих вооруженных сил республики Беларусь, о необходимости военного вторжения на территорию Украины", - говорится в сообщении.
Также Генштаб подвел итоги вражеских потерь за 21-е марта:
"Отбиты 13 атак врага и уничтожены 14 танков, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артиллерийские системы и 4 автомобиля. Подразделения ПВО поразили 2 воздушные цели противника. Потери личного состава врага составили около 300 человек (потери уточняются).
Защитники Мариуполя уничтожили патрульный катер "Раптор" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3", - написала пресс-служба Генштаба.
Популярное сейчас
- Братья Суркисы покинули Украину 26 февраля с 17 миллионами долларов
- Защитники Мариуполя отправили на дно российский катер
- Российский бомбардировщик залетел в воздушное пространство Польши - журналист
- Генштаб ВСУ: Разведка оккупантов считает, что установить пророссийскую власть невозможно
- Вокалистка известной рок-группы поддержала Украину в ее войне против фашизма. ФОТО
- Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала