УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Генштаб подвел итоги суток: разбитые танки, БМП, авиация и другие вражеские субъекты
В тренде

Генштаб подвел итоги суток: разбитые танки, БМП, авиация и другие вражеские субъекты

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Постепенно двигаемся вперед

Генштаб подвел итоги суток: разбитые танки, БМП, авиация и другие вражеские субъекты

фото - фейсбук

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб ВСУ подвел итоги 26-х суток великой войны Украины с россией. Согласно оперативной информации с фронта, в ходе боевых действий враг временно удерживает сухопутный коридор с оккупированным Крымом и блокирует выход к Азовскому морю.

"В связи с большими безвозвратными и санитарными потерями личного состава (в том числе и командного звена), в вооруженных силах российской федерации приостановлено плановое увольнение с военной службы офицеров, прапорщиков и сержантов.

Военно-политическое руководство российской федерации осуществляет агрессивную пропагандистскую деятельность, направленную на военнослужащих вооруженных сил республики Беларусь, о необходимости военного вторжения на территорию Украины", - говорится в сообщении.

Также Генштаб подвел итоги вражеских потерь за 21-е марта:

"Отбиты 13 атак врага и уничтожены 14 танков, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артиллерийские системы и 4 автомобиля. Подразделения ПВО поразили 2 воздушные цели противника. Потери личного состава врага составили около 300 человек (потери уточняются).

Защитники Мариуполя уничтожили патрульный катер "Раптор" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3", - написала пресс-служба Генштаба.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Фейсбук

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...