Генштаб подвел итоги суток: разбитые танки, БМП, авиация и другие вражеские субъекты

Генеральный штаб ВСУ подвел итоги 26-х суток великой войны Украины с россией. Согласно оперативной информации с фронта, в ходе боевых действий враг временно удерживает сухопутный коридор с оккупированным Крымом и блокирует выход к Азовскому морю.

"В связи с большими безвозвратными и санитарными потерями личного состава (в том числе и командного звена), в вооруженных силах российской федерации приостановлено плановое увольнение с военной службы офицеров, прапорщиков и сержантов.

Военно-политическое руководство российской федерации осуществляет агрессивную пропагандистскую деятельность, направленную на военнослужащих вооруженных сил республики Беларусь, о необходимости военного вторжения на территорию Украины", - говорится в сообщении.