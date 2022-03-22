Трансфер футболистки сборной Украины, история с 14-летним одесситом. Главные новости за 21 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 21 марта

Это красивая история, внушающая веру в людей и будущее. Бывший президент "Сардинии" Уго Капеллаччи организовал гуманитарную поездку к границе Украины, чтобы помочь временным переселенцам. Он был в маске "Кальяри", а это привлекло внимание 14-летнего Артема Криева. Между ними завязался разговор и оказалось, что сам Артем занимается футболом. Капеллаччи предложил президенту "Кальяри" устроить просмотр, но тот сразу зачислил парня в юношескую команду итальянского клуба.

Воспитанник "Динамо", который успел поиграть в "Шахтере" – Богдан Сарнавский нашел себе временную команду. Голкипер будет играть на правах аренды за тель-авивский "Хапоэль", основной вратарь которого получил травму. Как известно, Сарнавский принадлежит "Днепру-1", но в этом сезоне играл на правах аренды за "Кривбасс". Добавим, что "Хапоэль" занимает шестое место в чемпионской группе чемпионата Израиля.

Анна Петрик – защитник харьковского "Жилстроя-1". На ее счету 20 матчей за сборную Украины. В нынешнем сезоне она играла со своей командой в женской Лиге Чемпионов и, наверняка, привлекла внимание исландского клуба "Брейдаблик". Там Анна и продолжит карьеру. Детали трансфера не разглашаются.

Конечно, мы понимаем, что это очень маловероятно. Тем не менее символический шаг от УЕФА свидетельствует о поддержке нашему государству. Европейский футбольный союз продлил допустимые сроки регистрации футболистов из Украины для участия в еврокубках – до 1 апреля можно будет внести в заявку до 2-х футболистов. То же касается и женских футбольных команд, но в их случае крайним сроком будет 7 апреля. Решение основывается на временном изменении правил ФИФА, позволяющих футболистам из Украины покинуть свои клубы без окончательного разрыва контракта.

Ряд авторитетных СМИ сообщает, что финальный раунд переговоров между туринским "Ювентусом" и агентом Пауло Дибалы завершился безрезультатно. Это означает, что 28-летний аргентинец покинет Турин уже этим летом. В текущем сезоне Пауло забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. В общей сложности на его счету 283 матча за "Ювентус" и 113 голов.