Трансфер футболистки сборной Украины, история с 14-летним одесситом. Главные новости за 21 марта
А также переход Сарнавского и решение УЕФА по игрокам из УПЛ
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 21 марта
14-летний парень из Одессы будет играть за Кальяри
Это красивая история, внушающая веру в людей и будущее. Бывший президент "Сардинии" Уго Капеллаччи организовал гуманитарную поездку к границе Украины, чтобы помочь временным переселенцам. Он был в маске "Кальяри", а это привлекло внимание 14-летнего Артема Криева. Между ними завязался разговор и оказалось, что сам Артем занимается футболом. Капеллаччи предложил президенту "Кальяри" устроить просмотр, но тот сразу зачислил парня в юношескую команду итальянского клуба.
Сарнавский будет играть в Израиле
Воспитанник "Динамо", который успел поиграть в "Шахтере" – Богдан Сарнавский нашел себе временную команду. Голкипер будет играть на правах аренды за тель-авивский "Хапоэль", основной вратарь которого получил травму. Как известно, Сарнавский принадлежит "Днепру-1", но в этом сезоне играл на правах аренды за "Кривбасс". Добавим, что "Хапоэль" занимает шестое место в чемпионской группе чемпионата Израиля.
Футболистка сборной Украины едет в Исландию
Анна Петрик – защитник харьковского "Жилстроя-1". На ее счету 20 матчей за сборную Украины. В нынешнем сезоне она играла со своей командой в женской Лиге Чемпионов и, наверняка, привлекла внимание исландского клуба "Брейдаблик". Там Анна и продолжит карьеру. Детали трансфера не разглашаются.
Футболисты из УПЛ еще могут попасть в текущую Лигу Чемпионов
Конечно, мы понимаем, что это очень маловероятно. Тем не менее символический шаг от УЕФА свидетельствует о поддержке нашему государству. Европейский футбольный союз продлил допустимые сроки регистрации футболистов из Украины для участия в еврокубках – до 1 апреля можно будет внести в заявку до 2-х футболистов. То же касается и женских футбольных команд, но в их случае крайним сроком будет 7 апреля. Решение основывается на временном изменении правил ФИФА, позволяющих футболистам из Украины покинуть свои клубы без окончательного разрыва контракта.
Ювентус рискует потерять одну из главных звезд
Ряд авторитетных СМИ сообщает, что финальный раунд переговоров между туринским "Ювентусом" и агентом Пауло Дибалы завершился безрезультатно. Это означает, что 28-летний аргентинец покинет Турин уже этим летом. В текущем сезоне Пауло забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. В общей сложности на его счету 283 матча за "Ювентус" и 113 голов.
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