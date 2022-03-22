Шевченко: Важно, чтобы легионеры из Украины продолжали играть в футбол
Играть и напоминать об Украине
uaf.ua
Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о важности того, чтобы украинские футболисты, которые находятся за рубежом, продолжали играть.
"Мировое сообщество поддерживает Украину и солидарно с нашим народом – это невероятно. Это так много значит для нас. Для всех украинцев, кто остался там, важно знать, что они не одни.
Я постоянно говорю нашим футболистам: "Продолжайте играть. Вы играете за свою страну. Это отличное послание". Спортивный мир очень сплочен. Он против войны. Зинченко, Миколенко, Ярмоленко, Яремчук – очень важно, чтобы ребята продолжали играть. Я звоню им, поддерживаю.
Мы едины. Это послание моей кампании – сыграй свою роль. Делайте все, что вы можете. Пожалуйста, продолжайте говорить об Украине. Мы чувствуем, что мы не одиноки. Если вы поддерживаете наших спортсменов, то вы поддерживаете нас", - сказал Шевченко в интервью Daily Mail.
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