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Шевченко: Важно, чтобы легионеры из Украины продолжали играть в футбол

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Играть и напоминать об Украине

Шевченко: Важно, чтобы легионеры из Украины продолжали играть в футбол

uaf.ua

Новина українською

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о важности того, чтобы украинские футболисты, которые находятся за рубежом, продолжали играть.

"Мировое сообщество поддерживает Украину и солидарно с нашим народом – это невероятно. Это так много значит для нас. Для всех украинцев, кто остался там, важно знать, что они не одни.

Я постоянно говорю нашим футболистам: "Продолжайте играть. Вы играете за свою страну. Это отличное послание". Спортивный мир очень сплочен. Он против войны. Зинченко, Миколенко, Ярмоленко, Яремчук – очень важно, чтобы ребята продолжали играть. Я звоню им, поддерживаю.

Мы едины. Это послание моей кампании – сыграй свою роль. Делайте все, что вы можете. Пожалуйста, продолжайте говорить об Украине. Мы чувствуем, что мы не одиноки. Если вы поддерживаете наших спортсменов, то вы поддерживаете нас", - сказал Шевченко в интервью Daily Mail.

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В статье: Андрей Шевченко война с Россией
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Источник:
Daily Mail

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