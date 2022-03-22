Есть разрушения жилых домов. Оккупанты обстреляли пригород Кривого Рога из Градов
Орки будут гореть в аду.
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Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул у себя в Facebook сообщил об актуальной ситуации в своем регионе:
"Кривой Рог, за ночь 21.03-22.03 два раза из "Градов" были обстреляны село Малая Костромка и Зеленодольск. Последний раз в 05:20 утра. Разрушения жилых домов. По предварительным данным жертв нет".
"Сегодня в 12:00 будет уже пятая электричка из Апостолово на Кривой Рог для выезда всех желающих жителей. Тем, кто не может остановиться у знакомых или родственников, мы помогаем с расселением. В остальных направлениях ночь прошла ровно".
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