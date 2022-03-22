Есть разрушения жилых домов. Оккупанты обстреляли пригород Кривого Рога из Градов

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул у себя в Facebook сообщил об актуальной ситуации в своем регионе:

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"Кривой Рог, за ночь 21.03-22.03 два раза из "Градов" были обстреляны село Малая Костромка и Зеленодольск. Последний раз в 05:20 утра. Разрушения жилых домов. По предварительным данным жертв нет".