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Есть разрушения жилых домов. Оккупанты обстреляли пригород Кривого Рога из Градов

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Орки будут гореть в аду.

Есть разрушения жилых домов. Оккупанты обстреляли пригород Кривого Рога из Градов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул у себя в Facebook сообщил об актуальной ситуации в своем регионе:

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"Кривой Рог, за ночь 21.03-22.03 два раза из "Градов" были обстреляны село Малая Костромка и Зеленодольск. Последний раз в 05:20 утра. Разрушения жилых домов. По предварительным данным жертв нет".

"Сегодня в 12:00 будет уже пятая электричка из Апостолово на Кривой Рог для выезда всех желающих жителей. Тем, кто не может остановиться у знакомых или родственников, мы помогаем с расселением. В остальных направлениях ночь прошла ровно".

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В статье: война с Россией Александр Вилкул
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Источник:
facebook.com/OleksandrVilkul

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