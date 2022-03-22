Ломаченко отказался от боя с Камбососом из-за войны в Украине

Журналист ESPN Майк Коппинджер сообщает, что бой между Василием Ломаченко и Джорджем Комбососом не состоится в ближайшее время.

Украинский боксер не хочет покидать родную страну во время войны.

Скорее всего, следующим соперником австралийца станет Девин Хейни.

Ранее стало известно, что Ломаченко и Усик получили разрешение покинуть страну даже во время военного положения.

Однако, Василий, состоящий в рядах терробороны, предпочел и дальше выполнять свой долг перед Родиной.

Сам Комбосос уже отреагировал на решение Ломаченко.

"Я полностью понимаю и поддерживаю твое решение. Я молюсь за тебя и твою страну. Пожалуйста, будь в безопасности. Как только я вытру пол Девином - мы проведем бой между двумя настоящими чемпионами. Боже благослови", - написал Комбосос.