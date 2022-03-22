Ломаченко отказался от боя с Камбососом из-за войны в Украине
Совесть важнее титулов.
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист ESPN Майк Коппинджер сообщает, что бой между Василием Ломаченко и Джорджем Комбососом не состоится в ближайшее время.
Украинский боксер не хочет покидать родную страну во время войны.
Скорее всего, следующим соперником австралийца станет Девин Хейни.
Ранее стало известно, что Ломаченко и Усик получили разрешение покинуть страну даже во время военного положения.
Однако, Василий, состоящий в рядах терробороны, предпочел и дальше выполнять свой долг перед Родиной.
Сам Комбосос уже отреагировал на решение Ломаченко.
"Я полностью понимаю и поддерживаю твое решение. Я молюсь за тебя и твою страну. Пожалуйста, будь в безопасности. Как только я вытру пол Девином - мы проведем бой между двумя настоящими чемпионами. Боже благослови", - написал Комбосос.
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