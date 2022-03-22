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Почти 100 000 кв. км территории Украины нуждается в разминировании

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После победы все сделаем

Почти 100 000 кв. км территории Украины нуждается в разминировании

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

С началом широкомасштабной агрессии рф против Украины специалисты Ассоциации саперов Украины вместе с оператором противоминной деятельности Demining Solutions ведут подсчет опасных территорий. Сюда входит подозрительные и подтвержденные опасные районы, "загрязненные" взрывоопасными предметами.

Как сообщает источник, все данные обрабатываются на основе открытых источников информации с помощью специального геоинформационного программного обеспечения.

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По состоянию на 21 марта 2022 года экспертами была подсчитана ориентировочная общая площадь опасных территорий Украины, которая составляет не менее 82 525 км2. После победы указанные территории подлежат гуманитарному разминированию.

Почти 100 000 кв. км территории Украины нуждается в разминировании - изображение 1

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В статье: война с Россией
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Источник:
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