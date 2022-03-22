Почти 100 000 кв. км территории Украины нуждается в разминировании

С началом широкомасштабной агрессии рф против Украины специалисты Ассоциации саперов Украины вместе с оператором противоминной деятельности Demining Solutions ведут подсчет опасных территорий. Сюда входит подозрительные и подтвержденные опасные районы, "загрязненные" взрывоопасными предметами.

Как сообщает источник, все данные обрабатываются на основе открытых источников информации с помощью специального геоинформационного программного обеспечения.

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По состоянию на 21 марта 2022 года экспертами была подсчитана ориентировочная общая площадь опасных территорий Украины, которая составляет не менее 82 525 км2. После победы указанные территории подлежат гуманитарному разминированию.