Бывший тренер сборной Украины отказался от эвакуации из Сум

Первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко сообщил, что экс-тренер сборной Украины Михаил Фоменко отказался покидать Сумы, несмотря на тяжелую военную ситуацию.

Демьяненко сообщил, что 73-летнему украинцу оказывает помощь Украинская ассоциация футбола. В частности, продукты питания и вещи первой необходимости ему передает глава Ассоциации футбола Сумской области Андрей Прохорович.

"Вчера с ним общался. В целом настроение бодрое, насколько это возможно при нынешних обстоятельствах. Держится хорошо. Но на предложение помочь с эвакуацией ответил отказом.

В родном крае чувствует себя лучше, поэтому пока позволяет текущее положение дел, решил оставаться дома", – сказал Демьяненко.