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Бывший тренер сборной Украины отказался от эвакуации из Сум

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В родном крае он чувствует себя лучше

Бывший тренер сборной Украины отказался от эвакуации из Сум

Фото: metalist1925.com

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Первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко сообщил, что экс-тренер сборной Украины Михаил Фоменко отказался покидать Сумы, несмотря на тяжелую военную ситуацию.

Демьяненко сообщил, что 73-летнему украинцу оказывает помощь Украинская ассоциация футбола. В частности, продукты питания и вещи первой необходимости ему передает глава Ассоциации футбола Сумской области Андрей Прохорович.

"Вчера с ним общался. В целом настроение бодрое, насколько это возможно при нынешних обстоятельствах. Держится хорошо. Но на предложение помочь с эвакуацией ответил отказом.

В родном крае чувствует себя лучше, поэтому пока позволяет текущее положение дел, решил оставаться дома", – сказал Демьяненко.

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В статье: Анатолий Демьяненко Михаил Фоменко УАФ
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Источник:
Tribuna.com

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