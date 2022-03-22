Бывший тренер сборной Украины отказался от эвакуации из Сум
В родном крае он чувствует себя лучше
Фото: metalist1925.com
Первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко сообщил, что экс-тренер сборной Украины Михаил Фоменко отказался покидать Сумы, несмотря на тяжелую военную ситуацию.
Демьяненко сообщил, что 73-летнему украинцу оказывает помощь Украинская ассоциация футбола. В частности, продукты питания и вещи первой необходимости ему передает глава Ассоциации футбола Сумской области Андрей Прохорович.
"Вчера с ним общался. В целом настроение бодрое, насколько это возможно при нынешних обстоятельствах. Держится хорошо. Но на предложение помочь с эвакуацией ответил отказом.
В родном крае чувствует себя лучше, поэтому пока позволяет текущее положение дел, решил оставаться дома", – сказал Демьяненко.
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