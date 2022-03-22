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Эрефия продолжает позориться. Школьников заставляют собирать вещи и продукты для солдат

Общие новости
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Просто стыд.

Эрефия продолжает позориться. Школьников заставляют собирать вещи и продукты для солдат

Max Mumby/Indigo/Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

"Вторая армия в мире" продолжает позориться по всем фронтам.

Нищее государство, в котором пенсионеры устраивают кровопролитные битвы за сахар, не может обеспечить своих солдат даже простейшими вещами.

Потому это "сложнейшее" задание возложили на ростовских школьников.

По школам распространили требования - каждый класс обязан приготовить по коробке с самым необходимым для солдат.

Носки, влажные салфетки, чай в пакетиках и другие вещи должны принести в школу дети.

Ну и куда же без писем с картинками.

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В статье: война с Россией
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