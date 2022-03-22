Морпехи, которые предназначались для штурма Одессы, уничтожены под Николаевом и Мариуполем
Что-то пошло не так у оккупантов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Личный состав подразделений морской пехоты рф, готовившихся для штурма Одессы, украинские военные уничтожили под Николаевом и Мариуполем.
Об этом сообщил в Facebook спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"Отчасти тот личный состав, который пытался в начале большой войны высадиться здесь у нас, на одесском побережье, уничтожен и гниет под Николаевом и Мариуполем. А остатки морских пехотинцев - это уже на корм бычкам. Но что-то начал переживать за бычков, чтобы не отравились", - рассказал Братчук.
Заметим, что в первые дни после вторжения было много сообщений о готовившейся операции по высадке морского десанта в Одессе. Однако по данным СМИ, морпехи 810-й бригады рф устроили бунт и отказались идти на штурм хорошо укрепленного города.
Добавим, что Николаев успешно отбивает все атаки врага и не дает тому продвинуться в направлении Одессы по суше. В Мариуполе ситуация намного более сложная – город окружен, но бойцы полка Азов держат оборону. Как заявил в понедельник министр обороны Алексей Резников, Мариуполь в настоящее время спасает и Киев, и Днепр, и Одессу.
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