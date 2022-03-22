Глава Киевской областной военной администрации: Буча и Гостомель – под оккупацией
Это зона, которая то отходит врагу, то отбивается нашими украинскими солдатами
Радіо Свобода
Руководитель Киевской областной Военной администрации Александр Павлюк в интервью Радио Свобода сообщил о текущей ситуации в зоне своей ответственности:
"Под оккупацией – что Буча, что Гостомель, что весь регион, там пока никаких действий мы делать не можем. Нам нужно удержать противника в попытках перейти реку Ирпень и перейти в наступление на Киев".
"Пока потенциал не дает нам возможности перейти к наступательным действиям в этом направлении, только локально. Тем не менее, мы наращиваем потенциал, а у врага он уменьшается".
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Источник:Радіо Свобода
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