Глава Киевской областной военной администрации: Буча и Гостомель – под оккупацией

Руководитель Киевской областной Военной администрации Александр Павлюк в интервью Радио Свобода сообщил о текущей ситуации в зоне своей ответственности:

"Под оккупацией – что Буча, что Гостомель, что весь регион, там пока никаких действий мы делать не можем. Нам нужно удержать противника в попытках перейти реку Ирпень и перейти в наступление на Киев".