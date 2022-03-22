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ВСУ уничтожили подполковника, командовавшего батальоном десантников в Крыму

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Очередной россиянин вернулся домой

ВСУ уничтожили подполковника, командовавшего батальоном десантников в Крыму

Новина українською

В Украине ликвидировали еще одного подполковника армии страны-агрессорки россии – Алексей Шаршавов был командиром батальона десантников из временно оккупированного Крыма.

Об этом на своем канале в Telegram сообщил офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан. Российский подполковник был командиром 171-го отдельного десантно-штурмового батальона 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Она дислоцировалась в оккупированной россией Феодосии

"Заблудился на "учениях", но уже правильно вернулся домой", - написал Штефан.

В стране-агрессорке смерть подполковника признали. На странице "ВДВ – Никто, кроме нас" в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" сообщили о гибели Шаршавого. Как говорится в сообщении, он скончался 7-9 марта.

Напомним, в воскресенье стало известно, что на территории Украины был убит заместитель командующего черноморским флотом РФ, капитан первого ранга Андрей Палий.

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В статье: война с Россией
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