Премьер-министр Израиля поручил спецслужбам подготовить его возможный визит в столицу Украины

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поручил спецслужбам своей страны подготовиться к возможному визиту в Киев. По информации издания The Times of Israel, Нафтали приедет ради важных переговоров касательно прекращения огня.

Важно, что Беннетт не будет ехать чисто для "фотосессии" – он посетит Украину только в том случае, если стороны будут близки к достижению соглашения, чтобы помочь им прийти к финишу.

Дата потенциального приезда пока неизвестна. Тем не менее, подготовка началась после приглашения украинской власти. Правительство Израиля хочет продемонстрировать поддержку.

Сотрудники службы безопасности Израиля полагают, что визит Беннета в Украину станет "кошмаром", учитывая постоянные российские бомбардировки.