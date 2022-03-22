Премьер-министр Израиля поручил спецслужбам подготовить его возможный визит в столицу Украины
Зачем приезжаете, мистер Беннет?
Haim Zach
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поручил спецслужбам своей страны подготовиться к возможному визиту в Киев. По информации издания The Times of Israel, Нафтали приедет ради важных переговоров касательно прекращения огня.
Важно, что Беннетт не будет ехать чисто для "фотосессии" – он посетит Украину только в том случае, если стороны будут близки к достижению соглашения, чтобы помочь им прийти к финишу.
Дата потенциального приезда пока неизвестна. Тем не менее, подготовка началась после приглашения украинской власти. Правительство Израиля хочет продемонстрировать поддержку.
Сотрудники службы безопасности Израиля полагают, что визит Беннета в Украину станет "кошмаром", учитывая постоянные российские бомбардировки.
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