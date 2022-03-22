УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-министр Израиля поручил спецслужбам подготовить его возможный визит в столицу Украины
В тренде

Премьер-министр Израиля поручил спецслужбам подготовить его возможный визит в столицу Украины

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Зачем приезжаете, мистер Беннет?

Премьер-министр Израиля поручил спецслужбам подготовить его возможный визит в столицу Украины

Haim Zach

Новина українською

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поручил спецслужбам своей страны подготовиться к возможному визиту в Киев. По информации издания The Times of Israel, Нафтали приедет ради важных переговоров касательно прекращения огня.

Важно, что Беннетт не будет ехать чисто для "фотосессии" – он посетит Украину только в том случае, если стороны будут близки к достижению соглашения, чтобы помочь им прийти к финишу.

Дата потенциального приезда пока неизвестна. Тем не менее, подготовка началась после приглашения украинской власти. Правительство Израиля хочет продемонстрировать поддержку.

Сотрудники службы безопасности Израиля полагают, что визит Беннета в Украину станет "кошмаром", учитывая постоянные российские бомбардировки.

Читайте такжеПремьер-министр Израиля посоветовал Зеленскому выполнить требования путина для завершения войны

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Нафтали Беннет
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
timesofisrael.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...