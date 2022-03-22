Плюс 300 солдат. Новые данные ВСУ о потерях россиян по состоянию на 22 марта
Танков – уже более полутысячи
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал свежие данные по потерям российских оккупантов по состоянию на утро, 22 марта.
Вражеская армия за 27 дней войны потеряла около 15300 солдат (+300 в сутки), число уничтоженных танков перевалило за полтысячи - 509 единиц (+11 в сутки), уничтожено 1556 боевых бронированных машин (+31 в сутки), 252 артиллерийские системы (+12 в сутки), 1000 единиц автомобильной техник (+31 в сутки).
Ракетные системы залпового огня и средства ПВО остались без изменений по сравнению с понедельником – 80 и 45 единиц соответственно.
Кроме того, как сообщает Генштаб, ВСУ уничтожили 99 самолетов врага, 123 вертолета и 35 беспилотников (+11 в сутки). Россияне также потеряли 70 цистерн (+10 в сутки) и 15 единиц специальной техники.
Генштаб традиционно указывает, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Популярное сейчас
- Глава Киевской областной военной администрации: Буча и Гостомель – под оккупацией
- Морпехи, которые предназначались для штурма Одессы, уничтожены под Николаевом и Мариуполем
- Спортивный юрист: Евросезон 2022/2023 может пройти без украинских клубов
- Незаурядные успехи. Командование Воздушных Сил ВСУ назвало количество пораженных воздушных объектов врага за сутки
- Вокалистка известной рок-группы поддержала Украину в ее войне против фашизма. ФОТО
- Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала
Новости по теме
- 01:03 Украинские Генштаб подвел итоги суток: разбитые танки, БМП, авиация и другие вражеские субъекты
- 00:43 Украинские Зеленский: У русских пилотов пустота вместо сердца. Вместо души. Вместо всего, что делает людей людьми
- 00:36 Украинские Спортивный юрист: Евросезон 2022/2023 может пройти без украинских клубов