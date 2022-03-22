Плюс 300 солдат. Новые данные ВСУ о потерях россиян по состоянию на 22 марта

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал свежие данные по потерям российских оккупантов по состоянию на утро, 22 марта.

Вражеская армия за 27 дней войны потеряла около 15300 солдат (+300 в сутки), число уничтоженных танков перевалило за полтысячи - 509 единиц (+11 в сутки), уничтожено 1556 боевых бронированных машин (+31 в сутки), 252 артиллерийские системы (+12 в сутки), 1000 единиц автомобильной техник (+31 в сутки).

Ракетные системы залпового огня и средства ПВО остались без изменений по сравнению с понедельником – 80 и 45 единиц соответственно.

Кроме того, как сообщает Генштаб, ВСУ уничтожили 99 самолетов врага, 123 вертолета и 35 беспилотников (+11 в сутки). Россияне также потеряли 70 цистерн (+10 в сутки) и 15 единиц специальной техники.

Генштаб традиционно указывает, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.