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Плюс 300 солдат. Новые данные ВСУ о потерях россиян по состоянию на 22 марта

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Танков – уже более полутысячи

Плюс 300 солдат. Новые данные ВСУ о потерях россиян по состоянию на 22 марта

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал свежие данные по потерям российских оккупантов по состоянию на утро, 22 марта.

Вражеская армия за 27 дней войны потеряла около 15300 солдат (+300 в сутки), число уничтоженных танков перевалило за полтысячи - 509 единиц (+11 в сутки), уничтожено 1556 боевых бронированных машин (+31 в сутки), 252 артиллерийские системы (+12 в сутки), 1000 единиц автомобильной техник (+31 в сутки).

Ракетные системы залпового огня и средства ПВО остались без изменений по сравнению с понедельником – 80 и 45 единиц соответственно.

Кроме того, как сообщает Генштаб, ВСУ уничтожили 99 самолетов врага, 123 вертолета и 35 беспилотников (+11 в сутки). Россияне также потеряли 70 цистерн (+10 в сутки) и 15 единиц специальной техники.

Генштаб традиционно указывает, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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В статье: война с Россией
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