Орки не пройдут. В Ужгороде и Днепропетровской области обезврежены ДРГ
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На территорию Криворожского района пыталась въехать ДРГ. Машина с орками подорвалась прямо на минном поле. Об этом сообщает военная администрация Кривого Рога и напоминает, что ездить необходимо только главными дорогами.
Также обезвредили одну ДРГ в Ужгороде, группа врагов готовилась к совершению преступлений на территории Украины. Сейчас проводятся следственные действия, как сообщил глава Закарпатской ОГА.
Также он призвал граждан быть бдительными и сообщать правоохранительным органам о любых подозрительных действиях неустановленных лиц.
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