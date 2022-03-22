Орки не пройдут. В Ужгороде и Днепропетровской области обезврежены ДРГ

На территорию Криворожского района пыталась въехать ДРГ. Машина с орками подорвалась прямо на минном поле. Об этом сообщает военная администрация Кривого Рога и напоминает, что ездить необходимо только главными дорогами.

Также обезвредили одну ДРГ в Ужгороде, группа врагов готовилась к совершению преступлений на территории Украины. Сейчас проводятся следственные действия, как сообщил глава Закарпатской ОГА.

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Также он призвал граждан быть бдительными и сообщать правоохранительным органам о любых подозрительных действиях неустановленных лиц.