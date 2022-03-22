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Левандовский: Мы, поляки, чувствуем войну в Украине чуть больше, чем другие страны

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(5 голосов)

Польша активно помогает украинским беженцам

Левандовский: Мы, поляки, чувствуем войну в Украине чуть больше, чем другие страны

Фото: fcbayern.com

Новина українською

Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски всячески поддерживает украинский народ. 33-летниф поляк снова рассказал о своем отношении к войне россии против Украины.

"Первые дни полностью оторвали от реальности. Никто не хотел, чтобы это произошло. Это очень сложная ситуация, которая, надеюсь, скоро закончится. Конечно, это только мечта, но нужно верить.

Мы видим, как поляки помогают украинцам, отдают им свои сердца. Огромные слова благодарности всем, кто приобщается к таким действиям. Многие люди со всего мира подходили ко мне и восхищались благосклонностью поляков. Это хорошо. Сейчас любая помощь важна.

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Никто из сборной Польши не представлял, что мы сыграем с россией. Трудно просто так забыть все, что происходит. Решение не играть с ними было принято единогласно всеми футболистами сборной. Это был сознательный выбор. Иного выхода наша команда не видела.

Мы, поляки, чувствуем эту войну чуть больше, чем другие страны", – цитирует Левандовского Przeglad Sportowy.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Польша война с Россией
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.03.2022 в 15:07
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