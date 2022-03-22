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В США предложили 50 тысяч долларов за голову певички Чичериной, которая сняла флаг Украины в Энергодаре

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В США предложили 50 тысяч долларов за голову певички Чичериной, которая сняла флаг Украины в Энергодаре

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня стало известно, что певичка Чичерина прибыла в Энергодар и сняла флаг Украины со здания мэрии.

Конечно же, такой поступок известной поклонницы "русскаго мира" не остался без внимания.

Украинский журналист Сергей Иванов сообщил, что его друг в США обещает 50 тысяч долларов за голову фашистки.

Неплохая возможность подзаработать.

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В статье: война с Россией
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