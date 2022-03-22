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Оккупанты с начала войны уничтожили более 600 домов, почти 4000 – повреждено

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Оккупанты с начала войны уничтожили более 600 домов, почти 4000 – повреждено

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину было частично повреждено около 3780 жилых домов, в свою очередь полностью уничтожен 651 дом.

Отмечается, что ГСЧС уже начало разрабатывать планы восстановления разрушенной гражданской инфраструктуры страны. Об этом сообщил заместитель председателя Роман Примуш во время брифинга в УкрИнформе.

На данный момент статистика включает в себя лишь те объекты, где спасатели могут оценить объем причиненного ущерба, не подвергая свои жизни опасности, цифры не затрагивают оккупированные территории – следовательно, масштабы разрушений значительно больше.

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В статье: война с Россией ГСЧС ДСНС
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Источник:
Укрінформ

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