Оккупанты с начала войны уничтожили более 600 домов, почти 4000 – повреждено
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С начала полномасштабного вторжения россии в Украину было частично повреждено около 3780 жилых домов, в свою очередь полностью уничтожен 651 дом.
Отмечается, что ГСЧС уже начало разрабатывать планы восстановления разрушенной гражданской инфраструктуры страны. Об этом сообщил заместитель председателя Роман Примуш во время брифинга в УкрИнформе.
На данный момент статистика включает в себя лишь те объекты, где спасатели могут оценить объем причиненного ущерба, не подвергая свои жизни опасности, цифры не затрагивают оккупированные территории – следовательно, масштабы разрушений значительно больше.
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