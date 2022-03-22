Шевченко: Украина будет защищаться до конца, россии здесь не рады

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко продолжает на весь мир говорить об ужасах войны в родной стране.

"Я спал. Мне позвонили по телефону. Это была моя мама. Она… Извини. Это непросто. Уверяю тебя. Она сказала: "Война началась". Мы не могли поверить, что россия пойдет на такой шаг и начнет войну. Мы были в шоке.

Ты чувствуешь каждую бомбу, которая попадает в землю, потому что дом дрожит. Вот так выглядит сейчас война. Эта стадия, когда россияне окружают город и просто бомбят. Они не останавливаются. Это безжалостно.

Они не дают украинскому народу шанса на гуманитарные коридоры. Моя мама там. Сестра тоже, как и дядя, тетушка, кузен. Мои друзья – некоторые на передовой. Они стоят за нашу страну, свободу, выбор, гордость. Мы защищаемся, боремся. Мы должны. У нас нет выбора.

Когда ты видишь людей на улице, идущих без оружия, чтобы остановить танк, — это сильно. Мы будем защищаться до конца, россии здесь не рады. Я просто говорю правду. Правильный подход – говорить правду. Мне очень жаль журналистов, которые гибнут. Находящиеся на передовой пытаются рассказать миру правду, а их убивают", - сказал Шевченко.