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Сабо: Наш народ с голыми руками идет на танки, а россияне не могли остановить путина?

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Украинцы доказали оккупантам, что у нас бесстрашный народ

Сабо: Наш народ с голыми руками идет на танки, а россияне не могли остановить путина?

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Известный украинский тренер Йожеф Сабо высказался о войне россии против Украины, своей главной мечте и президенте страны-оккупанта путине.

"Орда и сволочь, которая напала на наше государство – это изверги. Наш народ с голыми руками может идти на танки, а они не могли остановить этого ненормального путина? Могли!

Моя мечта – выгнать из нашего государства всех россиян, и пусть они там варятся в собственном соку. Я расскажу своим детям, кто такие русские, и вы все тоже должны это сделать. С ними невозможно дружить, они лжецы. Сегодня они говорят, что это мы напали на них.

Каждый вечер плачу из-за того, что происходит в нашем государстве. Мне звонили из Будапешта и других стран, приглашали приехать. Но я отказался, никуда не хочу уезжать. Когда я выйду из больницы, обязательно буду помогать людям, которым это нужно. Иначе я не могу. Возможно, я тоже возьму автомат в руки. Очень хочу, чтобы я еще дошел с ними до границы и ее закрыли, чтобы никогда не дружить с россиянами.

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путин – гадина. Я думаю, что с ним договариваться невозможно, его можно только убить или пусть застрелится сам. Если он нормальный мужик, то он понимает, что как бы там ни было, он все равно поедет в Гаагу, его все равно расстреляют. Такие люди не живут долго", – сказал Сабо.

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В статье: Йожеф Сабо война с Россией
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Источник:
ТК Футбол

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