Арестович дал свой прогноз, сколько еще будут продолжаться активные боевые действия

Активные боевые действия на территории Украины продлятся еще две или три недели. Такой прогноз озвучил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Во время телемарафона он отметил, что оккупанты будут наступать, "пока не закончатся, а закончатся они очень быстро". Он также отметил, что бесчеловечность, которую враг проявляет не только к народу Украины, но и сам к себе, свидетельствует о том, что "мы имеем дело с зомби-нашествием".

"Я даю две-три недели на прекращение активных боевых действий, потому что нечем будет (воевать. – Ред.)", – сказал Арестович.

Советник главы Офиса президента добавил, что происходящее в течение пяти суток является "маленькой моделью того, что будет происходить в течение трех недель".

"…Будет время на оперативную паузу. Через три недели будет так повсюду, а когда они будут стоять – нам будет удобнее их уничтожать", – объяснил Арестович.

Отметим, что 15 марта отставной генерал США Бен Ходжес заявил, что Россия пройдет точку невозврата и потеряет возможность атаковать Украину примерно через 10 дней.