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На россии разоблачили ботоферму по созданию комментариев в поддержку войны и геноцида

Общие новости
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Кибербойцы снова опозорились.

На россии разоблачили ботоферму по созданию комментариев в поддержку войны и геноцида

Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Не нужно лишний раз напоминать, что война продолжается не только на полях сражений, но и в информационном пространстве.

Наш враг хоть и отличается рекордно низкими умственными качествами, но зато готов брать количеством.

Неожиданно, нашим кибервойскам помогли коллеги из российского издания "Фонтанка".

Журналистка Ксения Клочкова устроилась на работу по объявления в телеграме.

Девушке предложили следующие условия работы:

- график 2/2;

- зарплата 45 тысяч рублей в месяц;

- не менее 200 комментариев в день.

На каждую смену в офис выходят по сто человек, которые должны писать комментарии в поддержку войны и действий фашистов на украинской земле.

У обычных работников есть кураторы, которые следят за выполнением планов.

Когда девушка пропустила смену, ей позвонил некий Алексей.

Поискав информацию о номере телефона, журналистка вышла на человека по имени Алексей Некрылов.

По чистому совпадению, человек с такими же именем и фамилией известен своей работой в компаниях "Главсеть", "Миксинфо" и "Новинфо".

Минюст США не раз характеризовал эти компании как "фабрики троллей".

Что будет дальше с Ксенией и ее изданием за вскрытие нежелательной информации - пока неизвестно.

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В статье: война с Россией
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