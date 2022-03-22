На россии разоблачили ботоферму по созданию комментариев в поддержку войны и геноцида
Кибербойцы снова опозорились.
Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
Не нужно лишний раз напоминать, что война продолжается не только на полях сражений, но и в информационном пространстве.
Наш враг хоть и отличается рекордно низкими умственными качествами, но зато готов брать количеством.
Неожиданно, нашим кибервойскам помогли коллеги из российского издания "Фонтанка".
Журналистка Ксения Клочкова устроилась на работу по объявления в телеграме.
Девушке предложили следующие условия работы:
- график 2/2;
- зарплата 45 тысяч рублей в месяц;
- не менее 200 комментариев в день.
На каждую смену в офис выходят по сто человек, которые должны писать комментарии в поддержку войны и действий фашистов на украинской земле.
У обычных работников есть кураторы, которые следят за выполнением планов.
Когда девушка пропустила смену, ей позвонил некий Алексей.
Поискав информацию о номере телефона, журналистка вышла на человека по имени Алексей Некрылов.
По чистому совпадению, человек с такими же именем и фамилией известен своей работой в компаниях "Главсеть", "Миксинфо" и "Новинфо".
Минюст США не раз характеризовал эти компании как "фабрики троллей".
Что будет дальше с Ксенией и ее изданием за вскрытие нежелательной информации - пока неизвестно.
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