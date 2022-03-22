На россии разоблачили ботоферму по созданию комментариев в поддержку войны и геноцида

Не нужно лишний раз напоминать, что война продолжается не только на полях сражений, но и в информационном пространстве.

Наш враг хоть и отличается рекордно низкими умственными качествами, но зато готов брать количеством.

Неожиданно, нашим кибервойскам помогли коллеги из российского издания "Фонтанка".

Журналистка Ксения Клочкова устроилась на работу по объявления в телеграме.

Девушке предложили следующие условия работы:

- график 2/2;

- зарплата 45 тысяч рублей в месяц;

- не менее 200 комментариев в день.

На каждую смену в офис выходят по сто человек, которые должны писать комментарии в поддержку войны и действий фашистов на украинской земле.

У обычных работников есть кураторы, которые следят за выполнением планов.

Когда девушка пропустила смену, ей позвонил некий Алексей.

Поискав информацию о номере телефона, журналистка вышла на человека по имени Алексей Некрылов.

По чистому совпадению, человек с такими же именем и фамилией известен своей работой в компаниях "Главсеть", "Миксинфо" и "Новинфо".

Минюст США не раз характеризовал эти компании как "фабрики троллей".

Что будет дальше с Ксенией и ее изданием за вскрытие нежелательной информации - пока неизвестно.